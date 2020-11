Na Bledu prijeli tatu Gorenjski glas Bled – Blejski policisti so v sredo dopoldan obravnavali prijavo drzne tatvine na javnem kraju. Oškodovanka je neprevidno odložila osebne stvari, kar je storilec izkoristil in jih ukradel denarnico. Policisti so na podlagi opisa, ki jim ga je...

