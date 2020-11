Moškega zalotili v tujem avtomobilu, pod vplivom alkohola je zamešal vozili 24ur.com Policija izvaja poostren nadzor prometa ob martinovem, gorenjski policisti so pri tem znova ustavili voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola. Prejeli so tudi prijavo o moškem, ki so ga zalotili v avtomobilu, ki ni bil njegov. Moški je namreč pod vplivom alkohola zamešal vozili. "Prosimo, ne pijte alkohola, če potem ne veste, kaj delate, in ne bodite presenečeni, če v vozilu, ki ga niste zaklen...

