Olimpija se je okrepila in se vrnila z zmago Sportal Hokejisti HK SŽ Olimpija so se po daljšem prisilnem počitku v tekmovalni ritem Alpske lige vrnili z zmago s 5:1 nad Vipitenom. Za Ljubljančane je zaigrala tudi zadnja okrepitev Gal Koren, ki se je z Olimpijo dogovoril za sodelovanje do konca sezone 2021/2022. Jeseničani gostujejo pri Feldkirchu.

Sorodno













Oglasi