Rokometaši Rika Ribnice so v 9. krogu lige NLB premagali Butan Plin Izolo z 38:28 (21:15). Ribničanom v tej sezoni ne gre vse po načrtih, na obali pa so dosegli četrto zmago in se znova prebili v zgornjo polovico razpredelnice. preberite več » ...