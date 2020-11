Celjani in Trebanjci nadaljujejo zmagoviti niz RTV Slovenija Rokometaši Celja Pivovarne Laško in Trima Trebnje v državnem prvenstvu še naprej ostajajo neporaženi. Celjani so za osmo zaporedno zmago s 36:21 premagali Koper, medtem ko so imeli Trebanjci nekoliko več dela v Ljubljani (32:30).

