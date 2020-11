To so spremembe, ki jutri stopijo v veljavo SiOL.net V ponedeljek stopajo v veljavo novi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Svoja vrata bodo zaprle vse nenujne trgovine, pri čemer izjeme med drugim predstavljajo prodajalne z živili, lekarne, banke in pošte. Jutri bodo začasno ustavili tudi javni prevoz, dovoljeni pa bodo prevozi s taksiji. Šole in fakultete bodo ostale zaprte, pouk za učence, dijake in študente bo še naprej potekal na daljavo....

