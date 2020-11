V trgovinah kupci ne morejo kupiti tehničnega blaga, lahko pa svetilke, igrače, zvezke in papir Lokalec.si Od danes so začasno zaprte vse nenujne trgovine razen redkih izjem. Kupci v trgovinah denimo ne morejo kupiti tehničnega blaga, to naj bi po besedah državne sekretarke Ajde Cuderman bilo blago z garancijo. V trgovinah, ki so lahko ostale odprte, pa lahko kupci kupijo svetilke, igrače, zvezke, papir, je med drugim naštela. Odprte ostajajo vse […]

