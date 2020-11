Prvak SMC Zdravko Počivalšek je večkrat izpostavil, da bo SMC v vladi Janeza Janše nekakšen branik pred morebitnimi Janševimi poskusi destruktivne ideološke politike in slabitve demokratičnih procesov, kar se ni zgodilo, v ekskluzivnem pogovoru za Novice Svet24 Plus ugotavlja nekdanji predsednik SMC Miro Cerar, ki se je marca poslovil od politike. V pogovoru se je med drugim dotaknil še komunikacije premierja, nabave zaščitne opreme in aktualne zunanje politike.