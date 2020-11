Janševi partnerji brez hrbtenice: Miro Cerar v intervjuju o avtoritarni vladavini Janeza Janše in ka Reporter »Voditelja, ki nacijo deli in je ne zna ali celo noče povezati, ne štejem za dobrega, čeprav stori ob tem tudi kaj koristnega za državo.« Tako odhajajočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa ocenjuje dr. Miro Cerar, nekdanji premier in zunanji minister

Sorodno Oglasi