V Sloveniji 1731 okužb in 41 žrtev Primorski dnevnik V Sloveniji so v petek ob 6675 testih potrdili 1731 okužb z novim koronavirusom, je sporočila vlada. Delež pozitivnih brisov je skoraj 27-odstoten. Umrlo je 41 bolnikov s covidom-19, trije več kot v četrtek. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 1224 bolnikov s covidom-19, kar je 25 bolnikov več kot dan prej. V enotah intenzivne terapije so jih zdravili 206 oz. šest več kot v četrtek. V petek so v ...

Sorodno





















































































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Goran Dragić

Andrej Šircelj

Matjaž Kek