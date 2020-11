Dež bo zajel vso Slovenijo, meja sneženja se bo spustila SiOL.net Danes bo oblačno, dež bo od zahoda postopno zajel vso Slovenijo. Popoldne se bo meja sneženja na severu spustila do okoli 800 m nad morjem. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Popoldanske temperature bodo od 3 do 9, na Goriškem in ob morju od 10 do 14 stopinj Celzija.

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jan Oblak

Josip Iličić

Janez Janša

Matjaž Kek

Borut Pahor