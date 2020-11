Znan slovenski par se je v petek razveselil naraščaja! TOčnoTO.si Alen Kobilica in Maja Prašnikar sta že nekaj časa par, spomladi pa sta oznanila, da pričakujeta še naraščaj. Maja je tako v petek povila dečka, ki sta ga z Alenom poimenovala Val. Alen pa je tudi že objavil prvo fotografijo in lep zapis: “Živjo. Moje ime je Kobilica, VAL Kobilica. Rojen sem doma in to […]

