Sosed iz goreče hiše rešil poškodovanega moškega SiOL.net V požaru stanovanjske hiše v naselju Daber na vzhodnem robu Šentviške planote na Tolminskem se je v petek huje poškodoval 67-letni moški. Še pred prihodom gasilcev in policije so ga iz stavbe rešili sosedje, kasneje so ga zaradi zaradi hudih poškodb prepeljali v šempetrsko bolnišnico, od tam pa v ljubljanski klinični center.

