Iz goreče hiše je rešil sorodnika Primorske novice V noči na soboto so se zaradi požara v naselju Daber na Šentviški planoti prebudili skoraj vsi prebivalci, ki jih je okoli 20. Med njimi tudi Gregor Lapanja, ki je brez oklevanja dvakrat stopil v gorečo hišo in iz nje rešil 67-letnega sorodnika. Ta je v požaru utrpel hude poškodbe in se zdravi v ljubljanskem ...

