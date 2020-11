S petka na soboto ponoči so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na Otočcu. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko otoka v križišču in predrl vse pnevmatike. Voznik, ki se v nesreči ni poškodoval, je z vozilom obstal na voznem pasu, potem pa zaspal. preberite več » ...