Na Otočcu voznik prevozil cestni otok, obstal in zaspal v avtu Dnevnik Novomeški policisti so po obvestilu o prometni nesreči v soboto ponoči na Otočcu ugotovili, da je opiti voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad osebnim vozilom, v tamkajšnjem križišču zapeljal prek cestnega otoka in predrl vse gume....

