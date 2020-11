Pomoč bo prejelo 1000 upravičencev Primorske novice Javna agencija Spirit Slovenija je danes objavila javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala epidemije covida-19, in sicer od 12. marca do 31. maja. Namenjen je mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki bodo lahko dobila do največ 9999 evrov. Pomoč bo prejelo 1000 upravičencev.

Sorodno Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Tomaž Gantar

Josip Iličić

Jelko Kacin