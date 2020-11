Sofinanciranje stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 Mladi podjetnik Mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja gostinstva in turizma bodo sofinancirani obratovalni stroški zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19, ki so nastali v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020. Podjetjem je na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev. Celoten prispevek Sofinanciranje stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID- ...

