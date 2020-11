Avstrija se zaradi epidemije ustavlja za tri tedne SiOL.net V Avstriji se zaradi zaostrovanja epidemijie covida-19 danes začenja tritedensko popolno zaprtje države. Do 6. decembra bo tako drastično omejena svoboda gibanja in druženja, zaprte bodo vse nenujne trgovine ter številne storitvene dejavnosti, kor so frizerski saloni.

