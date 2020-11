Italijanski deželi Toskana in Kampanija sta zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom od danes rdeči. Tako sta se pridružili petim deželam, kjer morajo ljudje ostati doma, izjema je le odhod na delo ali v trgovino. Predvsem v Neaplju so zato številni soboto izkoristili za še zadnje opravke in sprehode.