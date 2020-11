Če ne morete na delo, ste upravičeni do nadomestila SiOL.net Ob nezmožnosti prihoda delavca na delo zaradi ukinitve javnega prevoza je po pojasnilih ministrstva za delo mogoče govoriti o nastanku višje sile. Delavec, ki zaradi začasne prepovedi javnega prevoza potnikov ne more opravljati dela, je tako upravičen do nadomestila plače v višini 50 odstotkov plače oz. najmanj 70 odstotkov minimalne plače.

