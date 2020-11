Koronašolanje: "Kako slepemu predstaviti matematiko na daljavo?" RTV Slovenija Ministrstvo za izobraževanje sicer obljublja, da se bodo otroci iz posebnih programov v šole vrnili "prvi in to takoj, ko bo to mogoče",nekateri ravnatelji pa so nam opisali, zakaj je v njihovem primeru to tako potrebno.

Sorodno









Oglasi