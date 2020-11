Zdravniška zbornica ostro nad Potrča: manipulira in škoduje SiOL.net V sporu med televizijskim voditeljem Markom Potrčem in združenjem Mladi zdravniki Slovenije, ki ga Potrč obsoja zaradi domnevnega poskusa sabotaže njegove strani na Facebooku, se je na stran drugega danes odločno postavila Zdravniška zbornica Slovenije. Ta Marku Potrču tudi očita, da s svojimi objavami na Facebooku, v katerih kritizira ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa, manipulira in škoduje.

