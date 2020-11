“Slovenija goji dobre strateške in partnerske odnose z ZDA ne glede na to, katera administracija je na oblasti. V vseh vladah, ki sem jih vodil, je bilo tako in tako bo tudi v prihodnje,” je premier Janez Janša odgovoril Marjanu Šarcu na poslansko vprašanje. Dodal je tudi, da so se nekateri odločili, da bodo sledili medijskemu valu, on pa se je odločil nasprotno. “Bomo videli, kdo je imel prav, z ...