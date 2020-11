Slovenija se je pridružila globalni akciji za odpravo raka materničnega vratu Lokalec.si Slovenija se je danes pridružila akciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za odpravo raka materničnega vratu. Države bodo zavezanost akciji izrazile z osvetlitvijo vsaj ene svoje kulturne znamenitosti s turkizno barvo, ki simbolizira to bolezen. Pri nas bosta zvečer turkizno osvetljena Blejski grad in Mesarski most v Ljubljani. Da bi dosegli odpravo raka materničnega vratu, je […]

