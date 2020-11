Gantar: Epidemijo lahko prekličemo kadarkoli 24ur.com Kljub temu, da je vlada podaljšala razglasitev epidemije za 30 dni, to po besedah ministra za zdravje Tomaža Gantarja ne pomeni, da bodo na to vezani vsi ukrepi. Tudi epidemijo lahko prekličejo kadarkoli. Gantar računa, da bodo v 14 dneh razmere še izboljšali in tako ustvarili pogoje za zelo previdno in postopno sproščanje določenih dejavnosti.

Sorodno

































































































Oglasi