Evropska komisija je v okviru sheme Sure preko ugodnih posojil Sloveniji nakazala 200 milijonov evro Demokracija Evropska komisija je skladno z napovedmi devetim članicam EU v okviru sheme Sure za pomoč pri zaščiti in ohranjanju delovnih mest v luči pandemije covida-19, nakazala 14 milijard evrov ugodnih posojil. Med prejemnicami je tudi Slovenija, ki je od skupno 1,1 milijarde evrov potrjenega posojilnega potenciala, v prvem nakazilu prejela 200 milijonov.

