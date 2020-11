ZDA naznanile zmanjšanje vojaških enot v Afganistanu in Iraku Mladina Vršilec dolžnosti obrambnega ministra ZDA Christopher Miller je naznanil, da bodo ZDA do konca mandata predsednika Donalda Trumpa zmanjšale število vojakov v Afganistanu in Iraku. Sedanjih 4500 vojakov v Afganistanu bodo zmanjšali na 2500, v Iraku pa s 3000 na 2500. Medtem je bilo veleposlaništvo ZDA v Bagdadu danes tarča raketnega napada.

