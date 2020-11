Janša: »Nekateri ukrepi bodo gotovo veljali do božiča« Mladina Premier Janez Janša je v včerajšnjem intervjuju za Planet TV dejal, da nima nobenih težav s tem, če kdo, ki ima večino, vloži konstruktivno nezaupnico v DZ in sestavi novo vlado. A dvomi, da kdo v položaju, ko je treba "garati noč in dan", želi prevzeti vladanje. Napovedal je, da bodo nekateri protikoronski ukrepi veljali tudi za božič, a upa, da ne tako strogi, kot sedaj.

