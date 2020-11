Medijska “ofenziva” Janeza Janše – Janša sinoči na “Klepetu ob kavi” na Planet TV in na Pogovoru s p topnews.si Potem ko je premier Janša ostal brez pogovora na RTV Slovenija, na vladi so sicer prejšnji teden RTV Slovenija predlagali, da bi v naslednjih dneh izvedli enourni pogovor z Janšo o stanju in ukrepih zoper epidemijo, a, kot je na Twitterju zapisal Janša, na RTV Slovenija niso našli časa za pogovor z njim, je sinoči […]

Sorodno



















Oglasi