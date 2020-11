Ferski Primož Roglič z boljše strani pandemije Sportal Svet leta 2020 zaradi novega koronavirusa ne bo pomnil po dobrem. Za Hilmarja Leona Jakobsena je bilo sanjsko. V prvi polovici leta je bil še rokometaš in tudi reprezentant Ferskih otokov, potem je prav zaradi pandemije postal nogometaš in se v novi vlogi znašel sanjsko. Najprej je s številnimi goli svoji ekipi pomagal do naslova državnega prvaka, zdaj se s Ferskimi otoki veseli največjega dosežka v zgodovini nogometne reprezentance.

