Ministrstvo za izobraževanje je pretekli teden varuhe predšolskih otrok, ki so vpisani v register pri ministrstvu, obvestilo, da začasno ne morejo opravljati varstva otrok na domu. To je izhajalo iz odloka, ki je začel veljati v ponedeljek. Po ponovnem premisleku so jih danes obvestili, da lahko nadaljujejo dejavnost, so sporočili z ministrstva.