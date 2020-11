'Otroku moramo dati vedeti, da ni sam kriv za zlorabo, ki se mu je zgodila' 24ur.com "Dom in družina bi morala biti za vse otroke varno zavetje; sodeč po podatkih različnih raziskav, ki so pokazale, da je vsak peti otrok žrtev ene izmed oblik spolnega nasilja, to za marsikaterega otroka ne drži – žrtve večinoma zlorabijo njihovi domači, ki naj bi jih imeli najbolj radi. Otroci pa se zaradi groženj storilca, sramu, krivde ali strahu bojijo spregovoriti o stvareh, ki se jim dogajaj...

Sorodno













Oglasi