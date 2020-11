Ni prijav, ni nasilja? Ne bo držalo! Dnevnik Ob evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo strokovnjaki opozarjajo, da v času epidemije covida-19 žrtve nasilja težje pokličejo na pomoč. Policisti so zato pozvali vse, ki zaznajo nasilje, naj to prijavijo.

