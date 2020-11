Tradicionalni slovenski zajtrk na daljavo sio.si Dan slovenske hrane, ki ga bomo obeleževali v petek, se v vrtcih in šolah že vrsto let začne s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Zaradi šolanja na daljavo so na kmetijskem ministrstvu predlagali, da šole tokrat del pouka namenijo vsebinam o pomenu slovenske hrane.

