V Sloveniji več moških kot žensk, a so slabšega zdravja in umirajo prej Primorske novice V Sloveniji je bilo julija skoraj 9000 več moških kot žensk. Splošno zdravstveno stanje pri moških je slabše kot pri ženskah in umirajo mlajši, a v prihodnosti naj bi tudi moški živeli dlje, so ob današnjem mednarodnem dnevu moških, 19. novembru, navedli na statističnem uradu. Mednarodni dan sicer poteka pod geslom Za več zdravja moških in dečkov.

