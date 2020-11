Svetovni dan otrok s sporočilom Vključite me, sem ključ do rešitve Lokalec.si Danes je svetovni dan otrok. V Unicefu izpostavljajo, da je kriza zaradi pandemije covida-19 prizadela tudi pravice otrok, ki bodo posledice čutili vse življenje, če na problematiko ne bo ustreznega odziva. Poudarjajo, da bi lahko zaradi okrnitve in prekinitve nekaterih nujnih storitev v prihodnjih 12 mesecih zabeležili dodatna dva milijona smrti otrok in 200.000 mrtvorojenih […]

