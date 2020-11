Slovenska predsedniška palača kot prva predsedniška palača na svetu postala Unicefova Varna točka Lokalec.si Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob Svetovnem dnevu otrok, danes, 20. novembra 2020, nagovoril otroke na dogodku, ki ga je ob tem dnevu priredil UNICEF in poteka virtualno. Dogodek je potekal pod sloganom »vKLJUČite me, sem KLJUČ do rešitve«, na njem pa so sodelovali otroci iz vse Slovenije in UNICEF-ovi Junior ambasadorji. Slovenska predsedniška […]

