FOTO: Pridobil bi lahko kar milijon evrov protipravne premoženjske koristi Lokalec.si Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so 18. 11. 2020, na podlagi odredbe Okrožnega sodišča na Ptuju, v okolici Ptuja opravili hišno preiskavo gospodarskega poslopja. Ob tem so odvzeli prostost 35-letnemu Ljubljančanu, ki se je nahajal v tem objektu. Med preiskavo so kriminalisti v gospodarskem poslopju našli tri posebej prirejene prostore za proizvodnjo prepovedane […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jože P. Damijan

Aleksandra Pivec

Tanja Fajon

Karl Erjavec