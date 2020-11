Kraljica Elizabeta in princ Filip poročena če 73 let njena.si 94-letna kraljica in 99-letni vojvoda Edinburški sta se spoznala, ko je bila današnja britanska kraljica stara 13 let, poročila sta se, ko je bila stara 21 let.



Več na Njena.si.si

Sorodno

Oglasi