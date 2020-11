Elizabeta in Filip praznujeta 73 let zakona, čestitali so jima tudi pravnuki RTV Slovenija 94-letna britanska kraljica Elizabeta II. in njen mož, princ Filip, vojvoda Edinburški danes praznujeta častitljivo, 73. obletnico poroke. Ob tem so v Buckinghamski palači objavili fotografijo, na kateri zakonca prebirata čestitko svojih pravnukov.

