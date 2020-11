TOM telefon, brezplačni svetovalni telefon za otroke in mladostnike v stiski, danes praznuje 30 let delovanja. Letno se na TOM telefon obrne več kot 30.000 ljudi, skupno so zabeležili že 800.000 stikov. Trenutno v programu deluje devet svetovalnih skupin, v katerih svetuje 138 prostovoljcev. Stiske otrok so letos poglobile še epidemiološke razmere.