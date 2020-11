30 let poslanstva telefona TOM – slišati otroke in mladostnike Lokalec.si TOM telefon je edinstveni program, ki že 30 let zagotavlja pomembno vez med svetovalci – prostovoljci in mladostniki, ki se znajdejo v dvomu ali življenjski stiski. Gre za telefon, ki ga je leta 1990 ustanovila Zveza prijateljev mladine Slovenije na pobudo Komisije za otrokove pravice. Slovenski prostor je tako postal bogatejši za edini splošni svetovalni […]

Sorodno Oglasi