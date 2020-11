V štirih domovih starejših na severnem Primorskem kritično stanje, na Gradišču 47 novih okužb Primorske novice Če so spomladi domovi starejših na severnem Primorskem uspešno “odganjali” covid-19, je zdaj slika drugačna. Najhuje je v Novi Gorici, Podsabotinu, Gradišču nad Prvačino in Črnem vrhu nad Idrijo. Od 12 domov in enot le v tolminski enoti Doma upokojencev Podbrdo še ni bilo okužb.

Sorodno































Oglasi