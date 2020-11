Slovenija: 1546 okužb in 31 žrtev Primorski dnevnik V četrtek so opravili 5673 testov na okužbo z novim koronavirusom, 1546 jih je bilo pozitivnih, to je za 27,25 %, kar je za tri odstotke manj kot dan prej. V četrtek je umrlo 31 covidnih bolnikov (v sredo 45). V bolnišnicah se zdravi 1254 bolnikov s covidom-19 (16 več kot v sredo), od tega jih 201 potrebuje intenzivno zdravljenje, kar je štiri manj kot v sredo. V Sloveniji so doslej potrdili 62.580 ...

