Slovenske železnice prevzele prvih pet Stadlerjevih vlakov 24ur.com Slovenske železnice so – prav v času, ko javni promet zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev širjenja epidemije bolezni covid-19, sicer stoji – prevzele prvih pet novih dizelmotornih vlakov Stadler. Novi potniški vlaki bodo vozili na kočevski, dolenjski in kamniški progi, so Slovenske železnice objavile na svoji spletni strani.

