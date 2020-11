Slovenske železnice so prevzele prvih pet novih dizel motornih vlakov Stadler, ki bodo začeli voziti po vnovični vzpostavitvi javnega potniškega prometa. Novi potniški vlaki bodo vozili tudi na kočevski in dolenjski progi, prav tako pa tudi po kamniški, so Slovenske železnice objavile na svoji spletni strani. preberite več » ...