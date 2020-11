Do najbližje prodajalne tudi čez mejo Primorski dnevnik Od ponedeljka lahko prebivalec občine Sovodenj gre po gorivo čez mejo v Miren, medtem ko prebivalec goriške občine naj ne bi smel polniti rezervoarja v Novi Gorici. Slovenska vlada je namreč na današnji dopisni seji odločila, da bo od ponedeljka med izjemami, ki omogočajo prečkanje meje in vstop v rdečo državo brez karantene ali negativnega testa na novi koronavirus, tudi dostop do prodajaln ali s ...

