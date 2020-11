Izstop iz države ni onemogočen, preverja pa se upoštevanje odloka o omejitvi gibanja 24ur.com Policija na slovenskih mejah ne onemogoča izstopa iz države, preverja pa spoštovanje odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Če oseba ne izpolnjuje določil glede izjem, ki so opredeljene v tem odloku in pri sebi tudi nima primernih dokazil, pa se jo na to opozori ali pa celo izreče globa, so pojasnili na Generalni policijski upravi.

