Premier Janša obiskal UKC Maribor in imel sestanek z županom Arsenovičem

V soboto pozno zvečer se je na Mestni občini Maribor "zgodilo nenapovedano srečanje" med predsednikom vlade Janezom Janšo in županom Maribora Sašo Arsenovičem. Premier je obiskal UKC Maribor, ki se vsak dan bolj bori na covidfronti, z vodstvom bolnišnice so govorili o povečanju kapacitet za zdravstvene potrebe Maribora in regije, je premier objavil na twitterju.

